Kayseri'deki kavgada kan aktı: 1 yaralı 2 gözaltı

DHA
Kayseri'nin Kocasinan ilçesinde korkunç bir kavga yaşandı.
S.Y. (46) ve A.T. (44) ile yabancı uyruklu Alıreza P. (27) arasında henüz bilinmeyen bir nedenle tartışma çıktı.
Göğsünden yaralandı
Kısa sürede büyüyen tartışma bıçaklı kavgaya dönüştü. Kavgada, Alıreza P., bıçakla göğsünden yaralandı.
İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Ağır yaralı Alıreza P., adrese gelen sağlık ekiplerince Kayseri Şehir Hastanesi'ne kaldırıldı.
2 kişi gözaltına alındı
Kavganın şüphelileri S.Y. ve A.T. polis ekiplerince yakalandı. Gözaltına alınan şüpheliler, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.Haber Kaynağı: Demirören Haber Ajansı (DHA)
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