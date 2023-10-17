Kayseri'deki kavgada kan aktı: 1 yaralı 2 gözaltı Kocasinan ilçesinde aralarında tartışma çıkan iki grup bir süre sonra kavga etmeye başlandı. Kavga sırasında 1 kişi göğsünden bıçaklanıp hastaneye kaldırılırken 2 kişi de gözaltına alındı.

DHA Kayseri'nin Kocasinan ilçesinde korkunç bir kavga yaşandı. S.Y. (46) ve A.T. (44) ile yabancı uyruklu Alıreza P. (27) arasında henüz bilinmeyen bir nedenle tartışma çıktı. Göğsünden yaralandı Kısa sürede büyüyen tartışma bıçaklı kavgaya dönüştü. Kavgada, Alıreza P., bıçakla göğsünden yaralandı. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Ağır yaralı Alıreza P., adrese gelen sağlık ekiplerince Kayseri Şehir Hastanesi'ne kaldırıldı. 2 kişi gözaltına alındı Kavganın şüphelileri S.Y. ve A.T. polis ekiplerince yakalandı. Gözaltına alınan şüpheliler, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Haber Kaynağı: Demirören Haber Ajansı (DHA) Haber Kaynağı: Demirören Haber Ajansı (DHA)