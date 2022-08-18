Petrol
95.12
1.57%
Euro
18.4226
0.80%
Dolar
18.0779
0.72%
Altın
1.028
1.12%
Borsa
3003
0.77%
Bitcoin
428.836
0.38%
BTXN Coin
6.07
-0.97%
Bitexen
31ºC
İstanbul
Güneşli 31 C

    Keban Barajı'na masa atıp oturdular

    Vatandaşlar, hava sıcaklıklarının mevsim normallerinin üzerinde seyretmesinin ardından çareyi baraja girmekte buldu.
    • 18.08.2022 - 14:12
    • Güncelleme : 18.08.2022 - 14:13
    Telegram ile paylaş Google News'de takip et
    Keban Barajı'na masa atıp oturdular

    Elazığ’da sıcak havadan bunalan vatandaşlar, soluğu Keban Barajı'nda aldı.

    Bir grup vatandaş, barajın ortasında masa kurup keyif yaptı.

    Barajın ortasında serinlediler

    Pertek Kalesi manzarası eşliğinde vakit geçirerek serinleyen vatandaşları görenler, şaşkınlıklarını gizleyemedi.

    İHA'nın haberine göre, sıcak havada çareyi baraja girmekte bulanlar, çevredekiler tarafından görüntülendi.

    Elazığ’da Keban Barajı'nın ortasına masa atıp oturdular ViDEO

    Keban Barajı na masa atıp oturdular #1

    Keban Barajı na masa atıp oturdular #2

    Keban Barajı na masa atıp oturdular #3


    İlginizi Çekebilir

    Veli Kavlak: Param sağlığımı geri getiremedi
    Futbol

    Veli Kavlak: Param sağlığımı geri getiremedi

    Konya’da yeni doğmuş bebeği arabanın bagajının üstüne bıraktılar
    3. Sayfa

    Konya’da yeni doğmuş bebeği arabanın bagajının üstüne bıraktılar

    Ünlü iş adamı yeni kripto projesini açıklıyor!
    Tesla

    Ünlü iş adamı yeni kripto projesini açıklıyor!

    Görüş Bildir