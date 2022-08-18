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Keban Barajı'na masa atıp oturdular
Vatandaşlar, hava sıcaklıklarının mevsim normallerinin üzerinde seyretmesinin ardından çareyi baraja girmekte buldu.
- 18.08.2022 - 14:12
- Güncelleme : 18.08.2022 - 14:13
Elazığ’da sıcak havadan bunalan vatandaşlar, soluğu Keban Barajı'nda aldı.
Bir grup vatandaş, barajın ortasında masa kurup keyif yaptı.
Barajın ortasında serinlediler
Pertek Kalesi manzarası eşliğinde vakit geçirerek serinleyen vatandaşları görenler, şaşkınlıklarını gizleyemedi.
İHA'nın haberine göre, sıcak havada çareyi baraja girmekte bulanlar, çevredekiler tarafından görüntülendi.
Elazığ’da Keban Barajı'nın ortasına masa atıp oturdular ViDEO