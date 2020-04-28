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    Kediye çarpmamak için kendi canını hiçe saydı

    Kuşadası ilçesinde motosikletli sürücü, yola çıkan kediye çarpmamak için direksiyonu kırarak yere düştü. Yaralı adam, ambulansla hastaneye kaldırıldı.
    • İHA
    • 28.04.2020 - 17:27
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    Kediye çarpmamak için kendi canını hiçe saydı

    Aydın’ın Kuşadası ilçesi İnönü Bulvarı’nda Yakup T., motosikletiyle birlikte belediye istikametinden adliye istikametine giderken bir anda önüne kedi çıktı.

    KEDİYE ÇARPMAMAK İÇİN DİREKSİYON KIRDI

    Kediye çarpmamak için fren sıkan yaşlı adam, direksiyon hakimiyetini kaybederek yere düştü. Çevredeki vatandaşlar, durumu 112 ekiplerine bildirdi.

    Kediye çarpmamak için kendi canından oluyordu İZLE

    DURUMU İYİ

    Olay yerine gelen ambulansla, yaralı sürücü Kuşadası Devlet Hastanesi’ne kaldırılarak, tedavi altına alındı.

    Yakup T.’nin durumunun iyi olduğu öğrenildi.

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