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    Kemal Kılıçdaroğlu’na saldırı davasında yumruk atan kişi kendini savundu

    CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu'na, katıldığı şehit cenazesinde yumruk atan Osman Sarıgün, duruşmada “Benim kimseyi tahrik etme niyetim yoktu. Kimseyi tahrik etmedim” dedi. Mahkeme, duruşmayı erteledi.
    • DHA
    • 27.01.2022 - 15:16
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    Kemal Kılıçdaroğlu’na saldırı davasında yumruk atan kişi kendini savundu

    Şehit Piyade Sözleşmeli Er Yener Kırıkçı'nın, Ankara Çubuk'taki 21 Nisan 2019'da düzenlenen cenaze törenine katılan CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'na yönelik protestolarla başlayan olaylar çıktı.

    TEKME VE YUMRUKLU SALDIRI

    Bu sırada kalabalıktaki bazı kişiler Kılıçdaroğlu'na tekme ve yumruk savurdu.

    Osman Sarıgün’ün attığı yumruk Kılıçdaroğlu'nun yüzüne isabet ederken, o anlar kameralara yansıdı.

    36 KİŞİ HAKKINDA DAVA AÇILDI

    Daha sonra bir eve sığınan Kılıçdaroğlu, güvenlik güçleri tarafından zırhlı araçla bölgeden uzaklaştırıldı.

    Olaylarla ilgili başlatılan soruşturma kapsamında 36 kişi hakkında dava açıldı.

    Kemal Kılıçdaroğlu'na saldırının yeni görüntüleri VİDEO

    “ELİMDE SİNEK VARDI, ELİMİ OVUŞTURURKEN YANLIŞLIKLA VURDUM”

    Çubuk 2'nci Asliye Ceza Mahkemesi'nde görülen 36 sanıklı davanın bugün görülen duruşmasına sanıklar, bazı CHP'li milletvekilleri ile taraf avukatları katıldı.

    Duruşmada savunma yapan sanıklardan Ramazan Onbaşı, olay günü CHP'li Levent Gök'e vurma niyetinin olmadığını ileri sürerek, “Kalabalıkta sıkıştığım için elimi yukarı kaldırdım. Elimde sinek vardı, elimi ovuştururken kendisine yanlışlıkla vurdum.” dedi.

    Kemal Kılıçdaroğlu’na saldırı davasında yumruk atan kişi kendini savundu #1

    “FOTOĞRAF ÇEKTİRMEK İÇİN YANINA GİTTİM”

    Akli yönden kısıtlı olduğu belirtilen Onbaşı, olay anına ilişkin görüntülerin izletilmesi üzerine, “Görüntülerdeki kişi benim. Ben Levent Gök ile fotoğraf çektirmek için yanına gittim, bir anı olsun diye.” ifadesini kullandı.

    Kemal Kılıçdaroğlu’na saldırı davasında yumruk atan kişi kendini savundu #2

    “KİMSEYİ TAHRİK ETMEDİM”

    Kemal Kılıçdaroğlu'na yumruk atan Osman Sarıgün de olay anında kalabalığı tahrik ettiği iddiasıyla ilgili, “Benim kimseyi tahrik etme niyetim yoktu. Kimseyi tahrik etmedim.” dedi.

    Hakimin, “'Bizim askerlerimizi öldüren suçlu o' ifadesiyle neyi amaçlıyorsun?” sorusunu Sarıgün, “Ben öyle bir şey demedim.” diyerek cevapladı.

    Kemal Kılıçdaroğlu’na saldırı davasında yumruk atan kişi kendini savundu #3

    KORUMA MÜDÜRÜ: KOLLUK KUVVETLERİ YETERİNCE MÜDAHALE ETMEDİ

    Sanık beyanlarının ardından Kemal Kılıçdaroğlu'nun eski koruma müdürü Koray Aslan tanık olarak dinlendi.

    Şehit bilgisini bir gün önce aldıklarını ve ertesi gün Koruma Şubeyi arayarak, Kılıçdaroğlu'nun cenazeye katılacağı bilgisini verdiklerini ifade eden Aslan, “Kolluk kuvvetleri yeterince müdahale etmedi. Etrafımızda 20- 30 jandarma olsa, böyle olaylar yaşanmayacaktı. Bu olay sıradan kalabalığın planlayacağı bir olay değil. Bu planlanmış bir olay. Biz nereye gitsek takip ediyorlardı.” dedi.

    Kemal Kılıçdaroğlu’na saldırı davasında yumruk atan kişi kendini savundu #4

    ERTELENDİ

    Mahkeme heyeti, Kemal Kılıçdaroğlu'nun avukatı Celal Çelik'in görevsizlik kararı verilerek dosyanın ağır cezaya gönderilmesi talebini reddedip, duruşmayı erteledi.

    Kemal Kılıçdaroğlu’na saldırı davasında yumruk atan kişi kendini savundu #5


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