Kemerburgaz Ormanı'nda yangın çıktı Kemerburgaz Ormanı'nda çıkan yangının çıkış nedeni bilinmezken, ekiplerin müdahalesi başladı. Orman yangınının çıktığı yerin yakınında 112 Acil Komuta Merkezi de bulunuyor.

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Türkiye'de etkisini gösteren kavurucu sıcaklar ardından korku dolu günler de başladı.

Sıcak havaların ardından orman yangınları da arttı.

Yurtta meydana gelen yangınlar kısa sürede söndürülürken yeni yangınlar da meydana geliyor.

Bu kez de yangının adresi İstanbul oldu.

Yangına müdahale sürüyor

İstanbul'un Eyüpsultan ilçesinde orman yangını çıktı. Yangına ekiplerin müdahalesi sürüyor.

Bugün 15.30 sıralarında Kemerburgaz Ormanı'nda yangın çıktı.

İtfaiye ekipleri alevleri kontrol altına almak için büyük mücadele veriyor.

Alevlerin yükseldiği noktanın yakınlarında AFAD ve 112 Acil Komuta Merkezi de yer alıyor.