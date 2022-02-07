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- Kemerburgaz'da doğal kaynak suyu dolum tesisinde yangın
Kemerburgaz'da doğal kaynak suyu dolum tesisinde yangın
Eyüpsultan ilçesi Kemerburgaz'da bir su firmasına ait depoda yangın çıktı. Olay yerine gelen itfaiye ekiplerinin yangına müdahalesi sürüyor.
- DHA
- 07.02.2022 - 14:20
- Güncelleme : 07.02.2022 - 14:33
İstanbul'un Eyüpsultan ilçesi Kemerburgaz'da bulunan bir doğal kaynak suyu tesisinde yangın çıktı.
Yangının tesisin arşiv bölümünde çıktığı öğrenildi.
YANGINA MÜDAHALE SÜRÜYOR
İtfaiye ekipleri alevlerin diğer bölümlere sıçramasını engellemek için yoğun çaba sarfettiği görülürken, takviye ekiplerin yola çıktığı öğrenildi.
ÖLÜ VE YARALI BULUNMUYOR
Yangında ölen yada yaralanan olmadığı bildirildi.