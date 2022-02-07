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    Kemerburgaz'da doğal kaynak suyu dolum tesisinde yangın

    Eyüpsultan ilçesi Kemerburgaz'da bir su firmasına ait depoda yangın çıktı. Olay yerine gelen itfaiye ekiplerinin yangına müdahalesi sürüyor.
    • DHA
    • 07.02.2022 - 14:20
    • Güncelleme : 07.02.2022 - 14:33
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    Kemerburgaz'da doğal kaynak suyu dolum tesisinde yangın

    İstanbul'un Eyüpsultan ilçesi Kemerburgaz'da bulunan bir doğal kaynak suyu tesisinde yangın çıktı.

    Yangının tesisin arşiv bölümünde çıktığı öğrenildi.

    YANGINA MÜDAHALE SÜRÜYOR

    İtfaiye ekipleri alevlerin diğer bölümlere sıçramasını engellemek için yoğun çaba sarfettiği görülürken, takviye ekiplerin yola çıktığı öğrenildi.

    ÖLÜ VE YARALI BULUNMUYOR

    Yangında ölen yada yaralanan olmadığı bildirildi.

    Kemerburgaz da doğal kaynak suyu dolum tesisinde yangın #1

    Kemerburgaz da doğal kaynak suyu dolum tesisinde yangın #2

    Kemerburgaz da doğal kaynak suyu dolum tesisinde yangın #3



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