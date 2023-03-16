Kemerburgaz'da mangal için odun istedi, dayak yedi Kemerburgaz’da bir grup arkadaş köz için odun istedikleri şahısların baltalı saldırısına uğradı, 7 kişi yaralandı.

İstanbul'un Eyüpsultan ilçesi Kemerburgaz semti Mithatpaşa Mahallesi’nde bulunan Ayvat Bendi Göleti civarında meydana gelen olayda, 28 yaşındaki Mustafa Gündüz, çalıştığı iş yerindeki arkadaşları Onur Ö., Kaan Ç., Kaan A., Uğur Ö., Musa Ç. ve Ümit Ş. ile birlikte piknik alanına geldi.

Bir süre sonra arkadaş grubu, alanda ateş yakarak mangal yapmaya başladı. Ancak yakacak odun kalmaması üzerine Gündüz ve arkadaşları, odun dolu traktöre yanaştı.

Araçta bulunan adamdan odun isteyen gençler, ona da sucuk ekmek ikramında bulundu.

Birkaç odun alan gençler alana dönecekleri esnada traktörün arkasından seyreden otomobildeki bir grup, onlara küfretti.

Bunun üzerine gençlerle grup arasında tartışma çıktı. Tartışmanın büyüyerek kavgaya dönüşmesi üzerine eline odun ve balta alan 56 yaşındaki Amir K., 29 yaşındaki Yakup K., 51 yaşındaki Melahat K. ve 27 yaşındaki Engin K., gençlere saldırdı.

"Başına balta sapıyla darbe aldı, yere yığıldı

Tarafların birbirine girdiği olayda, başına balta sapıyla darbe alan Mustafa Gündüz yere yığılarak hareketsiz kaldı. Olayda Gündüz ile birlikte 5 arkadaşı vücudunun çeşitli yerlerinden yaralandı.

Olayın ardından ihbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekibi sevk edildi. Kısa sürede olay yerine gelen sağlık ekipleri, yaralı gençleri yaptıkları ilk müdahalenin ardından ambulansla çevredeki hastanelere kaldırarak tedavi altına aldı.

Hepsi serbest bırakıldı

Polis ekipleri ise birbirlerinden şikayetçi olan 11 kişiyi gözaltına alarak emniyete götürdü. İfadeleri alınarak “kasten yaralama”, “hakaret”, “tehdit” ve “ateşli silahlar kanununa muhalefet” suçlarından adli işlemleri yapılan taraflar, savcılık talimatıyla serbest bırakıldı.

"Silahını alırken tuttum, biri kafama vurdu"

Olayla ilgili konuşan Mustafa Gündüz, şunları söyledi:

Biz olaydan bir hafta önce maç yapmıştık şirket arasında iddiasına. O gün boşluğumuz vardı, iddiayı gerçekleştirmek için ormana gitmiştik mangal yapmak için. İlk başta 20-25 kişiydik, yiyip dağılanlar falan oldu en son 7-8 kişi kaldık. Müdürümüzün toplantısı vardı onu bekliyorduk, o da toplantısı bittikten sonra geldi. Ona sucuk ekmek ayırmıştık diğerleri yemişti, bizim abi de traktörü gördü, o sırada odunu gördü ‘Odun güzele benziyor güzel köz olur sucuk ekmek ikram edeyim odun alayım yapıp hızlıca gidelim’ dedi. Traktörü durdurup orada bir buçuk dakika kadar konuştu, arkasında 3-4 tane araba duruyordu, biz onları yabancı sandık. Konuştuktan sonra traktörün kapısını kapadı, o sırada arkadaki araçlardan bir kişi indi 55 yaşlarında. Direkt küfrederek geldi ‘Odunları yerine bırakın’ falan dedi. Ben de olayı anlatmaya çalıştım ‘Sakin ol, sıkıntı yok, bizim abi durdu sucuk ekmek ikram etti, odun istedi’ falan dedim. Bu sefer bana yöneltti küfürleri ‘Sen karışma ne konuşuyorsun’ falan dedi. Odunu aldı bana yönelince ben de yolun altında oturuyordum, oturduğum yerden kalktım ona doğru yöneldim. Orada bir arbede, bir tartışma çıktı. Arabadan başkaları da indi, bir teyze indi sanırım eşiydi. Sonra olay durulur gibi oldu o sırada adam arabasına yöneldi ve eşine ‘Bana silahımı ver’ dedi. Kadın silahı minibüsün sağ ön kapısından aldı, adama verecekti, ben adamı silahı almasın diye tutarken orada birisi bana baltanın sapıyla vurmuş, ben görmedim kimin vurduğunu, bizim şirkettekiler görmüşler.

"Yüzümün sağ tarafında felç var, kafatasımda kırık var"

Gündüz, sözleri şu ifadelerle tamamladı: