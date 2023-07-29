Kemer’de çarptığı çocuğun ölümüne sebep olan sürücü için açıklanan ceza tepki gördü Bisikletli çocuğa aracıyla çarparak ölümüne neden olan sürücüye verilen 1 yıl 8 ay hapis cezası, 12 bin 100 lira adli para cezasına çevrildi. Bu paranın 24 ay taksitle ödenebileceği belirtilen karara tepki gösteren çocuğun ailesi, kampanya başlattı.

DHA

Henüz 9 yaşında olan bir çocuk, kazaya kurban gitti, sürücüye verilen ceza ise “bu kadarına pes” dedirtti.

Tarihler 28 Mayıs 2022’yi gösteriyordu.

Bisikletli Yelkan'a çarptı

Antalya’nın Kemer ilçesi Göynük Mahallesi Bülent Ecevit Caddesi'nde seyir halinde olan Mustafa Nagnalo, yönetimindeki otomobiliyle 9 yaşındaki bisikletli Yelkan Göktuğ Demirsöz'e çarptı.

Kazada ağır yaralanan Demirsöz, kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.

27 gün sonra salıverildi

Kaza sonrası gözaltına alınıp tutuklanan Nagnalo, 27 gün sonra tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı.

Mustafa Nagnalo hakkında 'taksirle ölüme neden olma' suçundan Kemer 2. Asliye Ceza Mahkemesi'nde dava açıldı.

24 ay taksitle cezasını ödeyebilecek

Davanın karar duruşmasında sanık Mustafa Nagnalo, 'basit taksirle ölüme neden olma' suçundan 'takdiri indirim' uygulanarak 1 yıl 8 ay hapse çarptırıldı.

Bu ceza da 12 bin 100 liraya çevrildi.

Gerekçeli kararda, cezanın 24 ay eşit taksitle tahsil edilebileceği belirtildi.

Aile, itiraz edecek

Yelkan Göktuğ Demirsöz'ün ailesi, karara Antalya Bölge Adliye Mahkemesi'nde itiraz edeceklerini açıkladı.

Baba Mert Demirsöz, kararın adil olmadığını söyledi.

Haklarını sonuna kadar arayacaklarını anlatan Demirsöz, şöyle devam etti:

"Bu cinayet gibi bir kaza"

Ara sokakta işlenen resmen bir cinayet. Bu aralar televizyonda da şoförlerin, sürücülerin hatalarından kaynaklı can kayıplarını çok görüyorsunuz. 9 yaşında bir çocuk öldürüldü. Bu cinayet gibi bir kaza. Kaza olarak nitelendiremiyorum bile. Çocuk parkının olduğu alanda erimiş hız kesme tümsekleri var ki Kemer Belediyesi kazadan bu yana hala o tümseklerle ilgili bir şey yapmadı. Sadece tümsek işareti var. Son bilirkişi raporunda açıkça belirtildiği üzere çocuğa ters şeritte çarpılıyor. Bilirkişi raporu en az 60-80 kilometre arasında bir süratle orada çarpmanın gerçekleştiğini söylüyor. Yerde kesinlikle fren izi yok. Araç uzun değil. Şoförün 'onu görmedim' deme şansı yok. Son derece geniş görüş açılı bir yol. Çocuğun altındaki hız bisikleti değil, dağ bisikleti. Sürat yapma ihtimali yok. Temyize gidip hakkımızı arayacağız. Adaletin yerini bulmasını istiyoruz. 9 yaşında bir çocuğun ara sokakta çocuk parkı önünde katledilmesinin bedeli bu değil.

"Çeşitli siyasiler aramaya çalıştı"

Sanık Mustafa Nagnalo'nun ve yakınlarının kendileriyle iletişime geçmeye çalıştığını aktaran Mert Demirsöz, “Çeşitli siyasiler araya girip, aramaya çalıştı. Biz bu konuda kesin tavrımızı koyduk. Çocuğumuzun kanı da canı da satılık değil. Adalet istiyoruz. İlgili şahsın akrabaları çeşitli yerlerde çalışıyor. Oradaki nüfuzlarını kullanarak bir şeyler yapmaya çalıştıklarını düşünüyoruz. Bilinçli taksirle ölüme sebebiyet verme suçundan ceza almasını istiyoruz.” diye konuştu.

Kampanya başlatıldı

Anne Nebahat Demirsöz, verilen karara üzüldüklerini belirtti.

Demirsöz, “Oğlumuz gitti. Bunun üzüntüsünü yaşarken bir de verilen cezanın bu şekilde olması bizi gerçekten yıprattı. Bunun değişmesi için elimizden geleni yapıyoruz. İnşallah iyi sonuçlar gelir ki diğer çocuklar için de bir emsal karar olur. Change.org'da kampanya başlattık. 17 bin civarında imza topladık. Tabii sesimizi duyurabilmek için yeterli bir sayı değil. Bunun daha da çoğalması için uğraşıyoruz. 'Yelkan için adalet istiyoruz' diyerek kampanyamız başladı. Desteklerlerse çok sevinirim.” dedi.

"8 metre sürüklenip aracın altında parçalanmış bir çocuk var"

Ailenin avukatı Pınar Toğaç Bulut ise sanık Mustafa Nagnalo'nun dava sürecince sürekli 20-30 kilometreyle gittiğini, araç kullanırken telefon kullanmadığını iddia ettiğini belirterek, şunları söyledi: