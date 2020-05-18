Kendini polis olarak tanıtıp 16 vatandaşını gasbetti

Kendini polis olarak tanıtıp 16 vatandaşını gasbetti

Bağcılar'da kendini polis olarak tanıtıp 16 kişiyi gasbeden Pakistan uyruklu şüpheli, tutuklanarak cezaevine gönderildi.

İstanbul’daki seri gasp olayı, kendine “polis” süsü veren Pakistan uyruklu bir kişi tarafından gasp edilen Pakistan uyruklu 2 kişinin polise giderek şikayetçi olması üzerine ortaya çıktı.

Bağcılar İlçe Emniyet Müdürlüğü görevlileri, Pakistan uyruklu Muhammed A. (18) ve Muhammed N. (22) isimli iki kişinin 12 Mayıs Salı günü Yüzyıl Mahallesi’nde kendini “polis” olarak tanıtan bir kişi tarafından cep telefonu ve 500 lira paralarının alındığını söylemeleri üzerine harekete geçti.

GERİYE DÖNÜK KAMERA KAYITLARI İNCELENDİ

Suç duyurusu üzerine bölgede geniş çaplı inceleme başlatan polis, gaspçının kaçış istikametinde bulunan bütün güvenlik kamera kayıtlarını geriye dönük olarak izledi.

Gaspçının Esenler, Oruç Reis Mahallesi’nde bulunan bir eve girdiğini tespit eden emniyet ekipleri, eve operasyon düzenledi.

İstanbul'da 14 kişiyi bağlayıp gasbetti İZLE

EVDE BAŞKA BİR DEHŞET ORTAYA ÇIKTI

Eve yapılan baskında, yabancı uyruklu kabalık bir grubun bulunduğu ortaya çıktı. Evdeki kişilerle yapılan görüşmede, kendilerini “polis” olarak tanıtan söz konusu gaspçının, içeri zorla girerek Pakistan uyruklu 14 kişiyi daha ellerinden ve ayaklarından bağlayarak cep telefonlarını ve paralarını gasbettiği ortaya çıktı.

ESNAF VE VATANDAŞLAR GASPÇININ GİRDİĞİ TERK EDİLMİŞ BİNAYI GÖSTERDİ

Çalışmalarının boyutunu genişleten emniyet güçleri, bölgedeki güvenlik kamera kayıtlarından gaspçıların Esenler, Şehit Ali Karahan Caddesi istikametine doğru koşarak kaçtıklarını belirledi. Cadde üzerindeki esnaf ve vatandaşlardan alınan bilgiler ve gösterilen kamera görüntüleri doğrultusunda zanlıların aynı ilçedeki Turgut Reis Mahallesi’nde bulunan bir metruk binaya girdikleri saptandı.

Yapılan fiziki takibin ardından operasyon kararı alan polis, önceki gün söz konusu metruk binaya gece saat 02.30 sıralarında baskın düzenledi. Düzenlenen operasyonda biri Afganistan, 5’i Pakistan uyruklu olmak üzere 6 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı.

GASPÇILAR, MAĞDUR KİŞİLERLE YÜZLEŞTİRİLDİ

Operasyonu tamamlayan polis, gasbedilen mağdurları söz konusu gaspçılarla yüzleştirdi. Müşteki mağdurlar, kendilerini gasbeden asıl kişinin Pakistan uyruklu Bilal K. (18) isimli şahıs olduğunu ifade etti.

Terk edilmiş binada yakalanan yabancı uyruklu diğer 5 kişi, kendilerini Bilal K.’nin “ucuz telefon var” diyerek eve davet ettiğini ve 900 TL karşılığında 4 telefon aldıklarını itiraf etti.

TUTUKLANDI

Operasyonda yakalanan gaspçının barındığı metruk binada polis gömleği, kamuflaş pantolon, sahte polis kimlikleri ve çok sayıda cüzdan ile mont ele geçirildi. Gaspçı, emniyetteki işlemlerinin ardından dün adliyeye sevk edildi. Zanlı Bilal K., çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak, cezaevine gönderildi.

DİĞERLERİ SINIR DIŞI EDİLECEK

Gaspçı Bilal K. ile aynı evde yakalanan diğer 5 şahıs hakkında ise ülkelerine gönderilmek üzere sınır dışı işlemleri başlatıldı.