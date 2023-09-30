Elazığ'da kepçeyle kamyon arasına sıkışan işçi feci şekilde can verdi

İHA
Elazığ'da merkez Sarayatik Mahallesi Kengerli sokak üzerinde bulunan ağır hasarlı 4 katlı bir bina yıkımı sırasında ismi öğrenilemeyen 65 yaşındaki inşaat işçisi, geri gelen kamyon ile kepçe arasında sıkıştı.
İşçi ağır yaralanırken, olay yerine sağlık ekipleri sevk edildi.
Kurtarılamadı
Sağlık ekiplerinin yaptığı tüm müdahaleye rağmen hayatını kaybeden işçinin cenazesi, otopsi için morga götürüldü.
Soruşturma sürüyor
Polis, olayla ilgili inceleme başlattı.Haber Kaynağı: İhlas Haber Ajansı (İHA)