Kepez Belediye Başkanı Mesut Kocagöz tahliye edildi

ANKA

Antalya'da Tünektepe Teleferik Tesisleri'nde 12 Nisan'da meydana gelen ve bir kişinin hayatını kaybettiği, yedi kişinin yaralandığı kazayla ilgili davanın ilk duruşması yapıldı.

Mahkeme, 14 Nisan'dan bu yana tutuklu bulunan Kepez Belediye Başkanı Mesut Kocagöz'ün tahliyesine karar verdi.

Karagöz: "Başımı öne eğecek bir şeyim olmadı"

Kepez Belediye Başkanı Mesut Kocagöz savunmasının başlangıcında teleferik kazasında yaşamını yitiren Memiş Gümüş'ün ailesine başsağlığı diledi. Kocagöz, "Bakımların eksik olduğu iddiasını kabul etmiyorum. 28 Kasım 2023 tarihinden sonra görevde olmadığımdan suçlamaları kabul etmiyorum" dedi.

28 Kasım 2023 tarihinde ANET A.Ş genel müdürlüğü görevinden Kepez Belediye Başkanlığı adaylığı için istifa ettiğini söyleyen Kocagöz, savunmasında şu ifadeleri kullandı:

Yönetim kurulu istifamın kabulüne karar verdi. Yeni yönetim kurulu başkan ataması yapıldı. Yetki devrini benim yapmışım gibi gösterilmesi hatalıdır. Sosyal güvenlik kurulundan çıkışımın ardından bir ücret almadım. Ticaret gazetesine geç başvurulmasında bir tasarrufum yoktur. Şirkete yaptırılan bakımlarda eksiklik olduğu iddiası için ise 28 Kasım 2023 tarihinden sonra görevde olmadığımdan bu iddiayı kabul etmiyorum. Kaza tarihine kadar 4 ay 17 gün geçmiş. Bu süre zarfında 137 gün günlük, 18 haftalık 4 ay aylık bakım ve aylık ağır bakılar yapıldı. Bu durumda geçmişe yönelik şahsımın suçlanması hatadır. Önceki yıllarda bakım listesi karşılanmıştır. Megatower ile çalışanlarının yetkisiz ve belgesiz çalışması doğru değildir. Mühendis değilim, bir yöneticiyim. Yöneticiler işi ehline devreder. 2017'den beri bu firmayla çalışılmıştır. Bizim şirket olarak bakmamız gereken şey, sertifikasyon olarak ISO belgesi gereklidir. Bilirkişi raporunu okudum. 'Ne yapsaydım da bu kazayı önleyebilirdim' diye düşündüm ama bir sorumluluğum yok. Takdir mahkemenin. 35 yılık devlet memurluğunun 25 yılını yönetici olarak yaptım. Bugüne kadar başımı öne eğecek hiçbir şey yapmadım.