Kilis’te 112’ye gelen ihbarların yüzde 78’i asılsız

Faaliyete başlayan 112 Çağrı Merkezi’ne ilişkin açıklamalar yapan Kilis Valisi Recep Soytürk, merkeze gelen çağrıların yüzde 78’inin asılsız olduğunu belirtti.

Kilis’te Ekrem Çetin Mahallesi'nde 112 Çağrı Merkezi faaliyetlerine başladı.

Kilis Valisi Recep Soytürk, 112 Acil Çağrı Merkezi hakkında merkezin müdürü Şakir Yüztaş’tan bilgi aldı.

İLK KABULLER YAPILDI

İlk etapta 156 Jandarma, 110 İtfaiye ve 177 Orman Yangını çağrı kabulüne başlandı.

Daha sonraki süreçte ise 155 Polis, 112 Ambulans ve 122 AFAD acil yardım numaraları tek çağrı numarası altında birleştirilecek çağrı kabulüne başlanacağı bildirildi.

45 GÜN ÖNCE FAALİYETE BAŞLADI

Kilis Valisi Recep Soytürk, merkezin 45 gün önce faaliyete başladığını, bazı sistemlerin yeni faaliyete geçtiğini belirtti.

“EN RAHATSIZ EDEN ŞEY, GEREKSİZ ÇAĞRILAR”

Personellerin uzun süreden beri hizmet içi eğitim aldıklarını kaydeden Soytürk, şu sözleri kaydetti:

“Bugün görüyoruz ki, sistem artık oturmuş, en ufak bir eksikliğimiz yok, bizi en fazla rahatsız eden şey, gereksiz çağrılardır.

Gelen çağrıların yüzde 78’i meşgul ediyor. Bu meşguliyet buranın hızlı çalışmasını engelliyor. En fazla çağrı, emniyet bölgesinden, doğal olarak emniyet bölgesinde yaşayan nüfus fazla, sonra sağlık hizmetleri, daha sonra jandarma geliyor. En az çağrı da orman ve AFAD’a geliyor."





“ÖNEMLİ PROJELERDEN BİRİ”

“112 uzun süreden beri İçişleri Bakanlığı’nın önemli projelerinden bir tanesidir. Ülkemizin yüzde 85-90 kısmında hayata geçti, biz de onlardan bir tanesiyiz.”