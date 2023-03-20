Kilis'te 30 Suriyeli göçmen yakalandı Suriye sınırından Türkiye'ye kaçak giriş yapan 30 kaçak göçmen, Kilis'te ekipler tarafından yakalandı. Suriyeli göçmenler, İl Göç İdaresi Müdürlüğü ekiplerine teslim edildi.

Türkiye’nin göçle mücadelesi sürüyor…

Bu kez Kilis’ten ülkeye kaçak girmek isteyenler oldu.

Kilis İl Jandarma Komutanlığı ekipleri de kaçak geçiş ve kaçakçılığın önlenmesine yönelik yürüttüğü çalışmalar kapsamında, devriye görevi sırasında Elbeyli ilçesi yakınlarında sınırı kaçak geçen grubu fark etti.

30 Suriyeli, sınır dışı edilecek

Aralarında kadın ve çocukların da bulunduğu 30 Suriye uyruklu göçmen, ekipler tarafından yakalandı.

Göçmenler, sınır dışı edilmek üzere İl Göç İdaresi Müdürlüğü ekiplerine teslim edildi.