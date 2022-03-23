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    Kilis'te hemşire eşini öldüren polis memuru tutuklandı

    Eşini hastane önünde silahla öldürüp, yanındaki meslektaşının yaralanmasına neden olan polis memuru, çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.
    • İHA
    • 23.03.2022 - 14:45
    • Güncelleme : 23.03.2022 - 15:20
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    Kilis'te hemşire eşini öldüren polis memuru tutuklandı

    Kilis'te dün sabah saatlerinde saatlerinde yaşanan olayda, İl Emniyet Müdürlüğü'nde görevli polis memuru Hasan Solak, hemşire eşi Fatma Solak'ı hastane önünde silahla vurarak öldürmüştü.

    Aynı zamanda hemşire arkadaşı S.Ç. de seken kurşunlarla yaralanmıştı.

    HEMŞİRE EŞİNİ ÖLDÜREN POLİS, TUTUKLANDI

    Polis tarafından gözaltına alınan Hasan Solak, soruşturmayı yürüten jandarmaya teslim etmişti.

    Jandarmada sorgulanan Solak, ifadesi alındıktan sonra sevk edildiği adli merciler tarafından kasten adam öldürme, kastan adam öldürmeye teşebbüs suçundan tutuklandı.

    Kilis'te hemşire eşini hastane önünde silahla öldürdü

    Kilis te hemşire eşini öldüren polis memuru tutuklandı #1

    Kilis te hemşire eşini öldüren polis memuru tutuklandı #2


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