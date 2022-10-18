Petrol
89.15
-2.70%
Euro
18.3032
0.06%
Dolar
18.5851
0.03%
Altın
986.42
-0.02%
Borsa
3842
-0.16%
Bitcoin
365.450
-0.72%
BTXN Coin
9.44
-1.35%
Bitexen
18ºC
İstanbul
Çok bulutlu 18 C

    Kilis'te hemşire eşini öldüren polise müebbet hapis

    Kilis'te hemşire eşi Fatma Solak'ı tabancayla öldüren, yanındaki arkadaşını yaralayan polis memuru Hasan Solak'a, 'eşe karşı kasten öldürme' suçundan müebbet hapis cezası verildi.
    • 18.10.2022 - 18:00
    • Güncelleme : 18.10.2022 - 18:02
    Telegram ile paylaş Google News'de takip et
    Kilis'te hemşire eşini öldüren polise müebbet hapis

    Kilis İl Emniyet Müdürlüğü'nde görevli polis memuru Hasan Solak, 22 Mart'ta Kilis Devlet Hastanesi bahçesinde hemşire eşi Fatma Solak ve hemşire arkadaşı Sinem Ç. ile karşılaştı.

    3 çocuk sahibi çift arasında çıkan tartışmada Hasan Solak, tabancasını çıkararak eşi ve yanındaki arkadaşına ateş açtı.

    Vurduğu eşi hayatını kaybetti

    Mermilerin isabet ettiği 2 hemşireden Fatma Solak hayatını kaybetti, Sinem Ç. ise yaralandı.

    Pişman olduğunu söyledi

    Olaydan sonra tutuklanan Hasan Solak hakkında; 'eşe karşı tasarlayarak kasten öldürme' suçundan ağırlaştırılmış müebbet, 'silahla yaralama' suçundan ise 2 yıldan 6 yıl 9 aya kadar hapis cezası istemiyle dava açıldı.

    Kilis Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen davanın 3'üncü duruşmasına sanık Solak, Fatma Solak'ın yakınları ile avukatlar katıldı.

    Hasan Solak, pişman olduğu yönündeki eski savunmalarını tekrarladı.

    Müebbet hapis cezası verildi

    DHA'nın haberine göre, mütalaasını veren savcı, sanığın ağırlaştırılmış müebbet ile cezalandırılmasını talep etti. Mahkeme heyeti; Hasan Solak'a 'eşe karşı kasten öldürme' suçundan müebbet, 'silahla yaralama' suçundan ise 1 yıl 8 ay hapis cezası verdi.

    Kilis te hemşire eşini öldüren polise müebbet hapis #1


    Demiray Erül kimdir, neden öldü? Oyuncu Demiray Erül kaç yaşındaydı? İşte hayatı ve oynadığı diziler!
    Medya

    Demiray Erül kimdir, neden öldü? Oyuncu Demiray Erül kaç yaşındaydı? İşte hayatı ve oynadığı diziler!

    Yazar Gürsel Korat'ın Kristal Bahçe romanı
    Kitap

    Yazar Gürsel Korat'ın Kristal Bahçe romanı

    Genç Türk kadını milyonerlik yolculuğunu anlatıyor
    Advertorial

    Genç Türk kadını milyonerlik yolculuğunu anlatıyor

    Görüş Bildir