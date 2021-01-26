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Kilis'te hırsızlık şüphelisi 2 kişi tutuklandı

Kilis'te hırsızlık şüphelisi 2 kişi tutuklandı

Ev ve iş yerlerine girerek hırsızlık yaptıkları tespit edilen 2 şüpheli, jandarma ekipleri tarafından yakalanmasının ardından tutuklandı.