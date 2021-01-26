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- Kilis'te hırsızlık şüphelisi 2 kişi tutuklandı
Kilis'te hırsızlık şüphelisi 2 kişi tutuklandı
Ev ve iş yerlerine girerek hırsızlık yaptıkları tespit edilen 2 şüpheli, jandarma ekipleri tarafından yakalanmasının ardından tutuklandı.
- DHA
- 26.01.2021 - 13:00
- Güncelleme : 26.01.2021 - 13:31
Kilis İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, kentteki ev ve iş yerlerinden meydana gelen hırsızlık olaylarıyla ilgili çalışma başlattı.
Ekiplerce yapılan çalışmalarda, hırsızlıkların A.Ö. ve Z.A.K. tarafından yapıldığı belirlendi. 2 şüpheli, adreslerine düzenlenen operasyonla yakalandı.
9 AYRI SUÇTAN ARANIYORDU
Yapılan incelemede ayrıca şüphelilerden A.Ö.'nün 11, Z.A.K.'nin ise 9 ayrı hırsızlık suçundan arandığı belirlendi.
TUTUKLANDI
Jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheliler, tutuklanarak cezaevine konuldu.