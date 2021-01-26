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    Kilis'te hırsızlık şüphelisi 2 kişi tutuklandı

    Ev ve iş yerlerine girerek hırsızlık yaptıkları tespit edilen 2 şüpheli, jandarma ekipleri tarafından yakalanmasının ardından tutuklandı.
    • DHA
    • 26.01.2021 - 13:00
    • Güncelleme : 26.01.2021 - 13:31
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    Kilis'te hırsızlık şüphelisi 2 kişi tutuklandı

    Kilis İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, kentteki ev ve iş yerlerinden meydana gelen hırsızlık olaylarıyla ilgili çalışma başlattı.

    Ekiplerce yapılan çalışmalarda, hırsızlıkların A.Ö. ve Z.A.K. tarafından yapıldığı belirlendi. 2 şüpheli, adreslerine düzenlenen operasyonla yakalandı.

    9 AYRI SUÇTAN ARANIYORDU

    Yapılan incelemede ayrıca şüphelilerden A.Ö.'nün 11, Z.A.K.'nin ise 9 ayrı hırsızlık suçundan arandığı belirlendi.

    TUTUKLANDI

    Jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheliler, tutuklanarak cezaevine konuldu.

    Kilis te hırsızlık şüphelisi 2 kişi tutuklandı #1

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