Kilis'te ihbara giden polise kaynar su atıldı: 2'si polis 4 yaralı

AA & Ensonhaber
Kilis'te Söğütlüdere mesire alanında bir araçtan yüksek sesle müzik dinlenerek çevreye rahatsızlık verildiği ihbarı üzerine bölgeye polis ekipleri sevk edildi.
Bölgeye gelen ekipler, şüpheliler M.H.K. ile İ.Y.'yi uyardı.
Polis saldırı
Bu sırada şüphelilerin polis ekiplerinin üzerine kaynar su atması sonucu 2'si polis 4 kişi yaralandı.
Vücutlarının çeşitli yerlerinden yaralanan 2 polis ile İ.H.K. ve H.K., sağlık ekiplerince Prof. Dr. Alaeddin Yavaşca Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.
Polis ekipleri, şüpheliler M.H.K. ile İ.Y.'yi gözaltına aldı.