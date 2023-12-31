Kilis'te otomobile silahlı saldırı: 1 ölü 1 ağır yaralı

İHA
Kilis merkez Atatürk Mahallesi'nde park halindeki otomobile kimliği belirsiz kişi ya da kişilerce silahlı saldırı düzenlendi.
Sürücü Ali İhsan Yitmez ile araçta yolcu olarak bulunan A.B. kurşunların hedefi oldu.
Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.
Yaralılar, ekiplerce Alaeddin Yavaşca Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.
Hastanede can verdi
Ali İhsan Yitmez tüm müdahalelere rağmen kurtarılamazken A.B.'nin ise durumunun ağır olduğu öğrenildi.
Olay yerinde inceleme yapan polis ekipleri saldırıyı yapan kişi yada kişilerin yakalanması için çalışma başlattı.Haber Kaynağı: İhlas Haber Ajansı (İHA)
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