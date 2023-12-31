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Kilis'te otomobile silahlı saldırı: 1 ölü 1 ağır yaralı

Kilis'te otomobile silahlı saldırı: 1 ölü 1 ağır yaralı Kilis'te park halindeki otomobile yapılan silahlı saldırıda sürücü hayatını kaybetti, yolcu olarak bulunan bir kişi de ağır yaralandı.