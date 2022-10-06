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    Kilis'te Savaş Dinç’i şehit eden saldırganın cezası belli oldu

    Yasa dışı yollarla geçiş yapmaya çalışan kişilere müdahale eden Piyade Uzman Çavuş Savaş Dinç'in şehit edilmesine yönelik açılan davada yargılanan sanık, müebbet hapis cezasına çarptırıldı.
    • 06.10.2022 - 12:33
    • Güncelleme : 06.10.2022 - 12:44
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    Kilis'te Savaş Dinç’i şehit eden saldırganın cezası belli oldu

    26 Kasım'da Türkiye'den Suriye'ye yasa dışı yollarla geçiş yapmaya çalışan kişilere, sınırda görevli güvenlik güçleri müdahale etti.

    Güvenlik güçlerine ateş açarak Karşılık veren kaçaklardan biri, Piyade Uzman Çavuş Savaş Dinç’i yaraladı.

    Şehit düştü

    Kilis Devlet Hastanesi’ne kaldırılan Piyade Uzman Çavuş Savaş Dinç, şehit oldu.

    Olay sonrası zanlı M.H, Y.E.K, M.S. tutuklandı.

    Karar duruşması

    Zanlılar, karar duruşmasında hakim karşısına çıktı.

    Kilis Ağır Ceza Mahkemesi’nde salı günü görülen duruşmaya, şehidin eşi Derya Dinç ve yakınları, tutuklu sanık M.S. ile tutuksuz sanıklar Y.E.K, M.H. ve taraf avukatları katıldı.

    Kilis te Savaş Dinç’i şehit eden saldırganın cezası belli oldu #1

    Eşi, en ağır cezayı istedi

    Şehidin eşi Derya Dinç, eşinin deneyimli askeri personel olduğunu, kendi kendisini kazaen vurmadığını, sanık tarafından ateş edilerek şehit edildiğini adli tıp raporunun ortaya koyduğunu belirterek, bu nedenle sanıkların en ağır şekilde cezalandırılmasını talep etti.

    Sanıklar, haklarındaki suçlamaları kabul etmeyerek beraatlerini istedi.

    Duruşma savcısı, sanıkların cezalandırılmasını talep etti.

    Kilis te Savaş Dinç’i şehit eden saldırganın cezası belli oldu #2

    Müebbet hapis cezası aldı

    AA’nın haberine göre mahkeme heyeti, sanık M.S'ye "kasten öldürme" suçundan müebbet hapis cezası, "göçmen kaçakçılığı yapma" suçundan 3 yıl 4 ay hapis ve 22 bin 200 lira adli para cezası, "askeri yasak bölgelere girme" suçundan 1 yıl 8 ay hapis cezası vererek sanığın tutukluluk halinin devamına hükmetti.

    Kilis te Savaş Dinç’i şehit eden saldırganın cezası belli oldu #3

    Diğer zanlıların cezası

    Heyet, sanık M.H'ye "göçmen kaçakçılığı yapma" suçundan 4 yıl hapis ve 26 bin 660 lira adli para cezası, "askeri yasak bölgelere girme" suçundan 2 yıl hapis cezası, sanık Y.E.K'ye ise "göçmen kaçakçılığı yapma" suçundan 3 yıl 4 ay hapis ve 22 bin 200 lira adli para cezası verdi.

    Heyet ayrıca M.H. ile Y.E.K'nin adli kontrol şartının devamına karar verdi.

    Kilis te Savaş Dinç’i şehit eden saldırganın cezası belli oldu #4


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