Kilis'te Savaş Dinç’i şehit eden saldırganın cezası belli oldu

Kilis'te Savaş Dinç’i şehit eden saldırganın cezası belli oldu

Yasa dışı yollarla geçiş yapmaya çalışan kişilere müdahale eden Piyade Uzman Çavuş Savaş Dinç'in şehit edilmesine yönelik açılan davada yargılanan sanık, müebbet hapis cezasına çarptırıldı.

26 Kasım'da Türkiye'den Suriye'ye yasa dışı yollarla geçiş yapmaya çalışan kişilere, sınırda görevli güvenlik güçleri müdahale etti.

Güvenlik güçlerine ateş açarak Karşılık veren kaçaklardan biri, Piyade Uzman Çavuş Savaş Dinç’i yaraladı.

Şehit düştü

Kilis Devlet Hastanesi’ne kaldırılan Piyade Uzman Çavuş Savaş Dinç, şehit oldu.

Olay sonrası zanlı M.H, Y.E.K, M.S. tutuklandı.

Karar duruşması

Zanlılar, karar duruşmasında hakim karşısına çıktı.

Kilis Ağır Ceza Mahkemesi’nde salı günü görülen duruşmaya, şehidin eşi Derya Dinç ve yakınları, tutuklu sanık M.S. ile tutuksuz sanıklar Y.E.K, M.H. ve taraf avukatları katıldı.

Eşi, en ağır cezayı istedi

Şehidin eşi Derya Dinç, eşinin deneyimli askeri personel olduğunu, kendi kendisini kazaen vurmadığını, sanık tarafından ateş edilerek şehit edildiğini adli tıp raporunun ortaya koyduğunu belirterek, bu nedenle sanıkların en ağır şekilde cezalandırılmasını talep etti.

Sanıklar, haklarındaki suçlamaları kabul etmeyerek beraatlerini istedi.

Duruşma savcısı, sanıkların cezalandırılmasını talep etti.

Müebbet hapis cezası aldı

AA’nın haberine göre mahkeme heyeti, sanık M.S'ye "kasten öldürme" suçundan müebbet hapis cezası, "göçmen kaçakçılığı yapma" suçundan 3 yıl 4 ay hapis ve 22 bin 200 lira adli para cezası, "askeri yasak bölgelere girme" suçundan 1 yıl 8 ay hapis cezası vererek sanığın tutukluluk halinin devamına hükmetti.

Diğer zanlıların cezası

Heyet, sanık M.H'ye "göçmen kaçakçılığı yapma" suçundan 4 yıl hapis ve 26 bin 660 lira adli para cezası, "askeri yasak bölgelere girme" suçundan 2 yıl hapis cezası, sanık Y.E.K'ye ise "göçmen kaçakçılığı yapma" suçundan 3 yıl 4 ay hapis ve 22 bin 200 lira adli para cezası verdi.

Heyet ayrıca M.H. ile Y.E.K'nin adli kontrol şartının devamına karar verdi.