Kilis'te trafik kazası: 1 kişi hayatını kaybetti Kent meydanında otomobile çarpan motosikletin 16 yaşındaki sürücüsü, yaralanarak kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.

DHA

Kilis'te öğleden sonra Necmettin Erbakan Mahallesi’nde korkunç kaza meydana geldi.

Enes Şerbetçioğlu yönetimindeki motosiklet, Turgut Özal Caddesi’nden kontrolsüz olarak sokağa dönüş yaptığı öne sürülen Büşra Ü. yönetimindeki 01 ACA 553 plakalı otomobile çarptı.

Kazada, yola savrulan ehliyetsiz sürücü Şerbetçioğlu yaralandı.

Motosiklet sürücüsü hayatını kaybetti

İhbar üzerine kaza yerine sevk edilen ambulansla hastaneye kaldırılan Enes Şerbetçioğlu, doktorların tüm çabasına karşın kurtarılamadı.

Bir kişi gözaltına alındı

Çevredeki bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıyan kaza sonrası otomobil sürücüsü Büşra Ü. gözaltına alındı.