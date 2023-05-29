Kilis'te trafik kazası: 1 kişi hayatını kaybetti

DHA
Kilis'te öğleden sonra Necmettin Erbakan Mahallesi’nde korkunç kaza meydana geldi.
Enes Şerbetçioğlu yönetimindeki motosiklet, Turgut Özal Caddesi’nden kontrolsüz olarak sokağa dönüş yaptığı öne sürülen Büşra Ü. yönetimindeki 01 ACA 553 plakalı otomobile çarptı.
Kazada, yola savrulan ehliyetsiz sürücü Şerbetçioğlu yaralandı.
Motosiklet sürücüsü hayatını kaybetti
İhbar üzerine kaza yerine sevk edilen ambulansla hastaneye kaldırılan Enes Şerbetçioğlu, doktorların tüm çabasına karşın kurtarılamadı.
Bir kişi gözaltına alındı
Çevredeki bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıyan kaza sonrası otomobil sürücüsü Büşra Ü. gözaltına alındı.