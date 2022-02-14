Kim Milyoner Olmak İster'de şaşırtan yarışmacı: Buraya niye geldim bilmiyorum

Kim Milyoner Olmak İster'de şaşırtan yarışmacı: Buraya niye geldim bilmiyorum

Kim Milyoner Olmak İster yarışmasına katılan 20 yaşındaki Cemre Cansın Ceyhan sorularla ilgili, "Bunlar zeka seviyeme uygun sorular olmuş" dedi. Elendiği soru ise şaşkına çevirdi.

ATV ekranlarında yayınlanan Kim Milyoner Olmak İster'in 13 Şubat Pazar ekrana gelen son bölümüne katılan genç yarışmacı Cemre Cansın Ceyhan, sosyal medyada gündem oldu.

İlk dört soruyu joker kullanarak geçmeyi başaran Ceyhan, ilk çıkan sorular için "Tam bana uygun zeka seviyeme uygun sorular olmuş." yorumunu yaptı.

"HAYATTA HİÇBİR HEDEFİM YOK"

Hayatta bir hedefinin olmadığını ifade eden Cansın "Aşırı dengesiz biriyim, buraya niye geldim bilmiyorum. Doğduğum günden beri karmakarışık duygular içindeyim. Hayatın anlamını arıyorum, dengesiz olduğum için sürekli şehir ve okul da değiştiriyorum. Önce Bandırma 17 Eylül Üniversitesi'nde ardından ise Giresun Üniversitesi'nde okudum ancak bıraktım. Şimdi de Bursa'dayım. Ben boş geldim boş gidiyorum, ne istediğimi bilmiyorum, yaprak gibi sürükleniyorum. Hayatta hiçbir hedefim yok. Ne kariyer anlamında ne de burada. Jokerleri bile bilmiyorum." dedi.

5. SORUDA ELENDİ

Cemre Cansın Ceyhan, yarışmadaki 5. soruda ise elendi.

"TDK Güncel Türkçe Sözlük'te eş anlamlısı 'uçan top' olan hangisidir?" sorusuna doğru yanıt olan voleybol yerine basketbol yanıtını veren Cansın, Kim Milyoner Olmak İster'e veda etti.

Genç yarışmacı, 2 bin TL'lik para ödülü kazandı.