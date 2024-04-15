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Kırıkkale'de tehlikeli dönüşle ters yöne giren sürücü, drone ile görüntülendi

Kırıkkale'de tehlikeli dönüşle ters yöne giren sürücü, drone ile görüntülendi Kırıkkale'de 200 metre ilerideki kavşaktan dönmek yerine araç trafiğinin yoğun olduğu kavşaktan otomobili ile "U" dönüşü yaparak ters yöne girerken drone kamerasıyla görüntülenen sürücü, cezadan kurtulamadı.