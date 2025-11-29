Abone ol: Google News

Kırıkkale'de 2 işçinin 3 ton ağırlığındaki sacın altında kalmasına ilişkin 3 gözaltı

Yahşihan ilçesinde bir fabrikada çalışan iki işçinin, 3 tonluk sac levhasının altında kalmasına ilişkin başlatılan soruşturma kapsamında işletme sahibi, işletme müdürü ve işletme şefi gözaltına alındı.

İHA İHA
Yayınlama Tarihi: 29.11.2025 14:37
  • Kırıkkale'nin Yahşihan ilçesinde bir fabrikada meydana gelen kazada 3 ton ağırlığındaki sac levhası iki işçinin üzerine düştü.
  • İşletme sahibi, müdürü ve şefi olayla ilgili başlatılan soruşturma kapsamında gözaltına alındı.
  • Hayatını kaybeden işçilerin cenazeleri, adli tıp işlemlerinin ardından defnedildi.

Kırıkkale'nin Yahşihan ilçesindeki Organize Sanayi Bölgesi'nde faaliyet gösteren bir fabrikada korkunç bir kaza meydana geldi.

Edinilen bilgiye göre, hava kazanının içinde kaynak yapan Mutlu Atay ve Tekin Omay'ın üzerine yaklaşık 3 ton ağırlığındaki sac levhası düştü.

OLAY YERİNDE CAN VERDİLER 

Olay yerinde hayatını kaybeden iki işçinin cenazesi, yapılan incelemenin ardından Adli Tıp Kurumu'na gönderildi.

TOPRAĞA VERİLDİLER 

Buradaki işlemlerin tamamlanmasının ardından 56 yaşındaki Atay, Nokta Camii'nde; 58 yaşındaki Omay ise Selim Özer Camii'nde kılınan cenaze namazının ardından toprağa verildi.

3 ŞÜPHELİ GÖZALTINA ALINDI 

Cumhuriyet Başsavcılığınca iki kişinin ölümüne ilişkin başlatılan soruşturma kapsamında işletme sahibi Ö.K., işletme müdürü F.B. ve işletme şefi İ.Ö. gözaltına alındı.

Şüpheli statüsünde bulunan 3 yetkilinin jandarma karakolundaki işlemlerinin sürdüğü öğrenildi.

Kırıkkale'de 3 tonluk sacın altında kalan 2 işçi can verdi Kırıkkale'de 3 tonluk sacın altında kalan 2 işçi can verdi

3. Sayfa Haberleri