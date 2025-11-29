Kırıkkale'de 2 işçinin 3 ton ağırlığındaki sacın altında kalmasına ilişkin 3 gözaltı Yahşihan ilçesinde bir fabrikada çalışan iki işçinin, 3 tonluk sac levhasının altında kalmasına ilişkin başlatılan soruşturma kapsamında işletme sahibi, işletme müdürü ve işletme şefi gözaltına alındı.