Kırıkkale'de 2 işçinin 3 ton ağırlığındaki sacın altında kalmasına ilişkin 3 gözaltı

- Kırıkkale'nin Yahşihan ilçesinde bir fabrikada meydana gelen kazada 3 ton ağırlığındaki sac levhası iki işçinin üzerine düştü.
- İşletme sahibi, müdürü ve şefi olayla ilgili başlatılan soruşturma kapsamında gözaltına alındı.
- Hayatını kaybeden işçilerin cenazeleri, adli tıp işlemlerinin ardından defnedildi.
Kırıkkale'nin Yahşihan ilçesindeki Organize Sanayi Bölgesi'nde faaliyet gösteren bir fabrikada korkunç bir kaza meydana geldi.
Edinilen bilgiye göre, hava kazanının içinde kaynak yapan Mutlu Atay ve Tekin Omay'ın üzerine yaklaşık 3 ton ağırlığındaki sac levhası düştü.
OLAY YERİNDE CAN VERDİLER
Olay yerinde hayatını kaybeden iki işçinin cenazesi, yapılan incelemenin ardından Adli Tıp Kurumu'na gönderildi.
TOPRAĞA VERİLDİLER
Buradaki işlemlerin tamamlanmasının ardından 56 yaşındaki Atay, Nokta Camii'nde; 58 yaşındaki Omay ise Selim Özer Camii'nde kılınan cenaze namazının ardından toprağa verildi.
3 ŞÜPHELİ GÖZALTINA ALINDI
Cumhuriyet Başsavcılığınca iki kişinin ölümüne ilişkin başlatılan soruşturma kapsamında işletme sahibi Ö.K., işletme müdürü F.B. ve işletme şefi İ.Ö. gözaltına alındı.
Şüpheli statüsünde bulunan 3 yetkilinin jandarma karakolundaki işlemlerinin sürdüğü öğrenildi.