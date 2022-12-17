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Kırıkkale'de alacak-verecek meselesi kanlı bitti
Kırıkkale'de bir kişi, alacak-verecek meselesi yüzünden tartıştığı husumetlisini bıçakla yaraladı. Kaçan şüpheli yakalanırken, olayla ilgili inceleme başlatıldı.
- 17.12.2022 - 16:41
Kırıkkale'de Cumhuriyet Caddesi üzerindeki Hüseyin Kahya Parkı'nda, alacak-verecek meselesinden dolayı O.S. ile B.Y. arasında tartışma yaşandı.
Tartışmanın kavgaya dönüştüğü olayda B.Y., husumetlisi olduğu O.S.'yi bıçakla yaraladı.
Vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.
Yaralı hastanede
Karın bölgesinden yaralanan O.S., ambulansla kaldırıldığı hastanede tedavi altına alındı.
Şüpheli yakalandı
Olayın ardından kaçan şüpheli şahıs B.Y. ise polis ekiplerince yakalandı.
İHA'nın haberine göre; olaya ilişkin inceleme başlatıldı.