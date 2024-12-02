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Kırıkkale'de bir kişi annesiyle ilişkisi olduğunu düşündüğü kişiyi öldürdü

Kırıkkale'de bir kişi annesiyle ilişkisi olduğunu düşündüğü kişiyi öldürdü Kırıkkale'de bir şahıs, annesi ile gönül ilişkisi olduğunu düşündüğü husumetlisi tabancayla vurarak öldürdü. Olay sonrası kaçan saldırgan ve babası Ankara'da yakalandı.