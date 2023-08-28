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Kırıkkale'de bir kişi karısının sevgilisi olduğunu düşündüğü şahsa kurşun yağdırdı Abone Olun

Kırıkkale'de bir kişi karısının sevgilisi olduğunu düşündüğü şahsa kurşun yağdırdı Kırıkkale'de evine gelen koca, eşinin sevgilisi olduğunu düşündüğü kişiyi tabancayla vurarak öldürdükten sonra polise teslim oldu.

Bu videoyu izlemek için lütfen JavaScript'i etkinleştirin İHA Kırıkkale merkez Kaletepe Mahallesi'ndeki evine gelen İ.Y., karısının sevgilisi olduğunu düşündüğü Ahmet B.'yi (43) tabancayla vurdu. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Olay yerinde öldü Sağlık görevlileri vücudunun 4 yerinden vurulan Ahmet B.'nin olay yerinde hayatını kaybettiğini belirledi. Ahmet B.'nin cenazesi cumhuriyet savcısının incelemesinin ardından Kırıkkale Adli Tıp Kurumu'na kaldırıldı. Teslim oldu Polise teslim olan 2 çocuk babası zanlının emniyetteki işlemleri sürüyor.

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