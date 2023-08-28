Kırıkkale'de bir kişi karısının sevgilisi olduğunu düşündüğü şahsa kurşun yağdırdı

İHA
Kırıkkale merkez Kaletepe Mahallesi'ndeki evine gelen İ.Y., karısının sevgilisi olduğunu düşündüğü Ahmet B.'yi (43) tabancayla vurdu.
İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Olay yerinde öldü
Sağlık görevlileri vücudunun 4 yerinden vurulan Ahmet B.'nin olay yerinde hayatını kaybettiğini belirledi.
Ahmet B.'nin cenazesi cumhuriyet savcısının incelemesinin ardından Kırıkkale Adli Tıp Kurumu'na kaldırıldı.
Teslim oldu
Polise teslim olan 2 çocuk babası zanlının emniyetteki işlemleri sürüyor.