Kırıkkale'de borç meselesi kanlı bitti: Kuzenini tabancayla vurdu

İHA

Kırıkkale merkez Selimözer Mahallesi'nde alacak verecek meselesi yüzünden N.P., amcasının oğlu olduğu öğrenilen M.P. ile tartıştı.

Tartışmanın silahlı kavgaya dönüşmesi sonucu N.P., tabancayla ateş ederek M.P.'nin bacağından yaralanmasına neden oldu.

Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

SAĞLIK DURUMU İYİ

Sol ayak bileğinden yaralanan M.P., sağlık görevlilerince yapılan ilk müdahalenin ardından ambulansla Yüksek İhtisas Hastanesi'ne kaldırıldı.

Tedavi altına alınan yaralı şahsın genel sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Olayın ardından kaçan şüpheli N.P.'nin yakalanması için polis ekiplerince çalışma başlatıldı.