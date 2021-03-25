Kırıkkale’de camide hırsızlık anı kamerada

Güvenlik kameralarınca kaydedilen görüntülerde, hırsızın soğukkanlı tavırları pes dedirtti.

Kırıkkale’de camide yapılan hırsızlık, saniye saniye kaydedildi.

Nokta Camii başta olmak üzere farklı adreslerdeki bazı iş yeri ve camilerde yaşanan hırsızlık üzerine polis ekipleri, faillerin yakalanması için harekete geçti.

KAMERALAR TEK TEK İNCELENDİ

İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri, bölgede bulunan güvenlik kameralarını inceledi.

Farklı mahallelerde bulunan iş yerleri ve iki ayrı camiden sadaka kutusu, televizyon, 2 bilgisayar kasası ve monitörü, caminin güvenlik kamera kayıt cihazına ait monitör ile 500 lira değerinde güneş gözlüğü çalınması olayı şüphelisinin A.K.K. olduğu belirlendi.

Kırıkkale’de camide hırsızlık anları kamerada ViDEO

SERİNKANLI HIRSIZ KAMERADA

Nokta Camii'nin güvenlik kameralarına yansıyan olayda, hırsızın rahat tavırları pes dedirtti.

Caminin alt bölümüne giren hırsız, merdiven altında bulunan kutu içerisindeki malzemeleri bir süre karıştırdı.

Kutu içerisindeki bazı eşyaları dışarı alan şahıs, bir süre daha etrafı karıştırarak ardından buradan ayrıldı. Söz konusu şahsın gözaltına alındığı belirtildi.