Kırıkkale'de DEAŞ operasyonu: 6 gözaltı

İHA
Kırıkkale İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekipleri, Cumhuriyet Başsavcılığı koordinasyonunda, terör örgütü DEAŞ'ın eylem ve faaliyetlerinin deşifresine yönelik çalışmalarını sürdürüyor.
6 terör şüphelisi yakalandı
Ekipler, terör örgütüyle bağlantısı bulunduğu tespit edilen yabancı uyruklu 6 şahsı bulundukları adreste gözaltına aldı.
Evlerde yapılan aramalarda da bir miktar para ve elektronik materyaller ele geçirildi.Haber Kaynağı: İhlas Haber Ajansı (İHA)
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