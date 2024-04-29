Kırıkkale'de DEAŞ operasyonu: 6 gözaltı Kırıkkale'de terör örgütü DEAŞ'a yönelik operasyonda 6 yabancı uyruklu şahıs gözaltına alındı.

İHA

Kırıkkale İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekipleri, Cumhuriyet Başsavcılığı koordinasyonunda, terör örgütü DEAŞ'ın eylem ve faaliyetlerinin deşifresine yönelik çalışmalarını sürdürüyor.

6 terör şüphelisi yakalandı

Ekipler, terör örgütüyle bağlantısı bulunduğu tespit edilen yabancı uyruklu 6 şahsı bulundukları adreste gözaltına aldı.

Evlerde yapılan aramalarda da bir miktar para ve elektronik materyaller ele geçirildi.

Haber Kaynağı: İhlas Haber Ajansı (İHA)