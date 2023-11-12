Kırıkkale'de DEAŞ operasyonunda 2 şüpheli yakalandı Kırıkkale'de terör örgütü DEAŞ'a yönelik operasyonda 2 zanlı gözaltına alındı. Şüpheliler sınır dışı edilmek üzere ilgili birimlere teslim edildi.

AA

Yurt içinde terörle mücadele kararlılıkla devam ediyor.

Kırıkkale İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Terörle Mücadele Şubesi ekipleri, Kırıkkale Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde terör örgütü DEAŞ'ın eylem ve faaliyetlerinin deşifresine yönelik çalışma yürüttü.

İki şüpheli yakalandı

DEAŞ üyesi oldukları öne sürülen Irak uyruklu M.N.J.A.M. ve A.A.İ, düzenlenen operasyonla kent merkezinde yakalandı.

Sınır dışı edilecekler

Zanlılar, emniyetteki işlemlerinin ardından sınır dışı işlemleri için ilgili birimlere teslim edildi.

Haber Kaynağı: Anadolu Ajansı (AA)