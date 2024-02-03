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Kırıkkale'de devrilen tren, 35 saatlik çabayla kaza alanından kaldırıldı

Kırıkkale'de devrilen tren, 35 saatlik çabayla kaza alanından kaldırıldı Kırıkkale'de devrilen yük treninin lokomotifi, vinç ve iş makinalarıyla yapılan çalışmalarla kaza alanından kaldırılarak 35 saattir kapalı olan konvansiyonel demir yolu hattı yeniden ulaşıma açıldı.