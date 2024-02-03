Dün sabah, Kırıkkale-Ankara konvansiyonel demiryolunda meydana gelen göçük nedeniyle, zift yüklü bir trenin lokomotifi ve üç vagonu raydan çıkarak devrildi, hat dolgu malzemesiyle kapandı.
Demiryolu hattı 35 saat sonra yeniden açıldı
Türkiye Cumhuriyeti Devlet Demiryolları (TCDD) ekipleri, 2 büyük vinç ve iş makinası kullanarak gerçekleştirdikleri çalışmalarını tamamladı. Devrilen lokomotif ve vagonlar başarıyla kaza yerinden kaldırıldıktan sonra 35 saat demiryolu hattı yeniden açıldı.
Oluşan büyük maddi hasarın ardından, zarar gören lokomotif, başka bir lokomotif yardımıyla raylar üzerinde Yahşihan İstasyonu'na çekildi.
Yaralanan 2 makinist taburcu edildi
Kazada yaralanan 2 makinist ise hastanede tedavi gördükten sonra taburcu edildi. Kaldırma çalışmaları tamamlanana kadar, jandarma ekipleri bölgede güvenlik önlemlerini sürdürdü.Haber Kaynağı: İhlas Haber Ajansı (İHA)
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