Kırıkkale'de dolandırıcılık girişimi son anda önlenerek yaşlı kadın kurtarıldı Telefonla kendini polis olarak tanıtan dolandırıcının banka hesabına para göndermek için altınlarını bozdurmaya çalışan yaşlı kadın, polis ekiplerinin sayesinde dolandırılmaktan kurtarıldı.

İHA

Vatandaşları farklı vaatlerle dolandıran çetenin oyunu bu kez tutmadı...

Binlerce vatandaşı ağlarına düşüren dolandırıcı çetelerinden biri, bu kez de Kırıkkale'de bir kadını hedef aldı.

Kırıkkale'de ikamet eden Şerife Ü., kendisini arayan kişilerin polis olduğuna inandı.

Bunun üzerine telefonda kendini polis olarak tanıtan dolandırıcının banka hesabına para göndermek için gittiği kuyumcuda altınlarını bozdurmak istedi.

Polis tek tek aradı

Dolandırıcılık ihbarını alan İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri ise yaşlı kadını bulmak için çarşıdaki banka ve kuyumcuları tek tek dolaştı.

Altınlarını bozdururken bulundu

Polis ekipleri, yaşlı kadını, Cumhuriyet Caddesi'ndeki bir kuyumcuda 3'er adet bilezik ve tam altınını bozdurmaya çalışırken buldu.

Polisin erken müdahalesi sayesinde dolandırılmaktan son anda kurtarılan yaşlı kadın, ifadesinin alınması üzere emniyete götürüldü.

Ekipler şüpheliyi arıyor

İşlemleri tamamlanan yaşlı kadın, ekip aracıyla evine bırakıldı.

Kendini polis olarak tanıtan dolandırıcının yakalanması için de arama çalışması başlatıldı.