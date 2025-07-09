Kırıkkale'de firari hükümlü tuvalette yakalandı

Kırıkkale İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri, savcılık koordinesinde kent merkezinde aranan şahıslara yönelik geniş kapsamlı bir çalışma başlatıldı.

Çalışma kapsamında, farklı adreslere eş zamanlı operasyon düzenlendi.

Yapılan çalışmalarda, çeşitli suçlardan aranan şahıslar tek tek tespit edilerek gözaltına alındı.

TUVALETTE SAKLANIRKEN YAKALANDI

"Hırsızlık" suçundan 4 ayrı dosyadan toplam 52 yıl hapis cezası bulunan S.Z. isimli hükümlü ise yakalanmamak için tuvalete saklandı.

Polis ekiplerince evde yapılan aramada, hırsızlık zanlısı tuvalette yakalandı.

8 FİRARİ YAKALANDI

Yapılan çalışmalarda yağma suçundan 8 yıl 9 ay hapis cezası bulunan B.Ö., cezaevi firarisi olarak aranan ve 7 ayrı dosyadan toplam 4 yıl 2 ay hapis cezası bulunan C.T., "hırsızlık" suçundan 4 yıl 2 ay cezası bulunan T.E., çocuğun cinsel istismarı suçundan 2 yıl 6 ay cezası bulunan M.V., basit yaralama suçundan 9 ay hapis cezası bulunan H.B., "hırsızlık" suçundan 3 bin 360 TL adli para cezası bulunan yabancı uyruklu F.S. ile hakaret suçundan hakkında ifadeye yönelik yakalama kararı bulunan M.S. gözaltına alındı.

Emniyetteki işlemleri tamamlanan 8 hükümlü, tutuklanarak cezaevine teslim edildi.