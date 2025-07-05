Kırıkkale'de iddia üzerine köprüden Kızılırmak'a atlayan genç kayboldu

Ankara'ya giden 4 arkadaş, Kırıkkale'nin Yahşihan ilçesi Irmak köyü yakınlarında mola verdi.
Kendi aralarında iddialaşan arkadaşlardan Suriye uyruklu Ahmet Kanbur, Kızılırmak üzerinde bulunan köprüden suya atladı.
IRMAKTA KAYBOLDU
Yanında bulunan arkadaşı S.C.Y. (16) tarafından suya atladığı anlar kayda alınan 29 yaşındaki Kanbur, bir süre sonra gözden kayboldu.
İhbar üzerine bölgeye jandarma, itfaiye, sağlık, AFAD ve dalgıç ekipleri sevk edildi.
Bir süre Kanbur'u arayan ekipler havanın kararmasıyla arama çalışmalarına ara verdi.