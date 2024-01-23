Kırıkkale'de kalbine yenilen uzman çavuş memleketinde defnedildi

İHA
31 yaşındaki Tankçı Uzman Çavuş Furkan Bilgin, görev yeri Kırklareli'nde kalbine yenik düştü.
Bilgin için 1. Zırhlı Tugay Komutanlığı'nda tören düzenlendi.
Memleketinde defnedildi
Daha sonra memleketi Samsun'un Vezirköprü ilçesine gönderilen Bilgin’in cenazesi, Kületek Mahallesi’nde yapılan törenin ardından toprağa verildi.
Cenaze törenine Vezirköprü Kaymakamı Özgür Kaya, İyi Parti Samsun Milletvekili Erhan Usta, Cumhuriyet Başsavcısı Emre Kaya, İlçe Jandarma Komutanı Jandarma Binbaşı Ümit Çetinkaya, askeri erkan ve vatandaşlar katıldı.Haber Kaynağı: İhlas Haber Ajansı (İHA)
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