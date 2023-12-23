Dikkatsiz sürücülerin yol açtığı kazalar ölümle sonuçlanıyor.
Kırıkkale'de kural ihlali sonucu yaşanan trafik kazaları EGM tarafından paylaşıldı.
Kent Güvenlik Yönetim Sistemi (KGYS) kameralarınca kayıt altına alınan trafik kazaları, sürücülerin daha dikkatli olması gerektiğini açıkça ortaya koyuyor.
14 yaralı
Trafik kazaları görüntülerinde, ışık ihlali, aşırı hız ve sürücülerin kurallara uymadıkları görüldü.
Şehrin farklı bölgelerinde meydana gelen kazalarda toplamda 14 kişi yaralandı.
Tır devrildi
Kamera kayıtlarında, Alparslan Türkeş Bulvarı üzerindeki Nokta Kavşağı'nda iki otomobilin çarpışması yer aldı.
Yahşihan ilçesindeki Yeni Sanayi Kavşağı'nda aydınlatma direğine çarpan tırın devrildiği kaza anı kameralarca görüntülendi.
3 ayrı kaza
Kayseri kara yolu üzerindeki Mezarlık Kavşağı'ndaki kamerada, seyir halindeki tırın çarptığı otomobilin karşı yöne geçtiği görüldü.
Dispanser Kavşağında tırın ticari taksiye çarptığı anlar güvenlik kamerasınca kaydedildi.
Akşemsettin Mahallesi'nde ise otomobilin kontrolden çıkaran seyir halindeki minibüse çarpıp karşı yöne geçmesi ise kameralarca kayıt altına alındı.Haber Kaynağı: İhlas Haber Ajansı (İHA)
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