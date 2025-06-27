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Kırıkkale'de Kızılırmak'ta boğulan çocuğun cansız bedeni bulundu

Kırıkkale'de serinlemek için Kızılırmak'a giren 16 yaşındaki Suriye uyruklu çocuk boğuldu. Suda kaybolan çocuğun cansız bedenine ulaşıldı.

Haber Merkezi Haber Merkezi
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Kırıkkale'de Kızılırmak'ta boğulan çocuğun cansız bedeni bulundu

Kırıkkale'nin Yahşihan ilçesi Üçevler mevkiinde 16 yaşındaki Suriye uyruklu Omar Bedir Hammud, kuzeniyle birlikte serinlemek için Kızılırmak'a girdi.

Bir süre sonra sudan çıkan kuzeni Hammud'u göremeyince 112 Acil Çağrı Merkezi'ni arayarak yardım istedi.

İhbar üzerine bölgeye jandarma, sağlık, AFAD, itfaiye ve su altı arama kurtarma ekipleri sevk edildi.

CANSIZ BEDENİ BULUNDU

Ekiplerin kısa süreli çalışması sonucunda Hammud'un cansız bedenine ulaşıldı.

Olay yerinde bulunan çocuğun yakınları sinir krizi geçirdi.

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