Kırıkkale'de köpeği kilometrelerce sürükledi Sulakyurt ilçesinde bir sürücü, minibüsün arkasına bağladığı köpeği kilometrelerce sürükledi. O anlar ie başka bir sürücü tarafından kaydedildi.

Bu videoyu izlemek için lütfen JavaScript'i etkinleştirin İHA Kırıkkale'nin Sulakyurt ilçesine bağlı Danacı köyünden gelen görüntüler, izleyenlerin yüreklerini ağzına getirdi... Henüz adı öğrenilemeyen bir sürücü, 06 REG 90 plakalı minibüsün arkasına iple bağlanmış bir köpeği dakikalarca yerde sürüklendi. Cansız bedeni başka bir sürücü tarafından görüntülendi Kilometrelerce yolda sürüklenen köpeğin cansız bedenini gören başka bir sürücü ise o anları cep telefonu kamerası ile kayıt altına aldı. Minibüsün Danacı köyünden Çankırı-Kırıkkale sınırındaki Kızılırmak ilçesine seyrettiği öğrenildi. Haber Kaynağı: İhlas Haber Ajansı (İHA) Haber Kaynağı: İhlas Haber Ajansı (İHA)