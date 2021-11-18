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    Kırıkkale'de korkunç kaza: 2'si polis, 3 kişi yaralandı

    Yahşihan ilçesinde polis memurlarının bulunduğu hafif ticari araç ile otomobilin çarpışması sonucu 2'si polis memuru, 3 kişi yaralandı.
    • AA
    • 18.11.2021 - 02:23
    • Güncelleme : 18.11.2021 - 02:31
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    Kırıkkale'de korkunç kaza: 2'si polis, 3 kişi yaralandı

    Kırıkkale'nin Yahşihan ilçesinde H.A'nın kullandığı otomobil ile polis memuru M.Ö. idaresindeki hafif ticari araç, Yeşilvadi Mahallesi Hoca Ahmet Yesevi Caddesi'nde çarpıştı.

    Kazada, sürücü H.A. ile polis memurları M.Ö. ve A.A. yaralandı.

    İhbar üzerine olay yerine çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi.

    YARALILARIN HAYATİ TEHLİKESİ YOK

    Ambulanslarla kentteki hastanelere kaldırılan yaralıların hayati tehlikelerinin bulunmadığı öğrenildi.

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    POLİS MEMURLARI GÖREVE GİDİYORDU

    Polis memurlarının İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesinde görevli oldukları ve bir göreve gittikleri öğrenildi.

    Öte yandan, sürücü H.A'nın hastanede yapılan alkol testinde 2,35 promil alkollü olduğu belirlendi.

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