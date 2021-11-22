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- Kırıkkale'de korona testi pozitif çıkan vatandaş otobüsten indirildi
Kırıkkale'de korona testi pozitif çıkan vatandaş otobüsten indirildi
- İHA
- 22.11.2021 - 07:33
- Güncelleme : 22.11.2021 - 07:44
Şehirlerarası yolculuk yapan bir vatandaşın koronavirüs testinin pozitif olduğu ortaya çıktı.
Samsun'da PCR testi veren Mustafa Can Kavas, test sonucunu beklemeden Balıkesir'e iş görüşmesine gitmek için otobüse bindi.
TEST SONUCUNU YOLCULUKTA ÖĞRENDİ
Kavas, yolculuk sırasında pozitif olduğunu öğrendi. Samsun İl Sağlık Müdürlüğü ise durumu Kırıkkale İl Salgın Denetim Merkezi'ne bildirdi.
3 BİN 69 LİRA PARA CEZASI
Koronavirüs hastası Kavas, Kırıkkale 15 Temmuz Şehitler Terminali'nde indirildi. Filyasyon ekiplerince karantina ihlalinden dolayı 3 bin 69 lira idari para cezası uygulandı.
Kırıkkale'de korona testi pozitif çıkan vatandaş otobüsten indirildi ViDEO
OTELE 1400 LİRA ÖDEYECEK
Ekipler, yapılan işlemlerin ardından Kavas'ı karantina oteline yerleştirdi. Kavas, 14 günlük karantina süresince günlüğü 100 liradan toplamda 1400 lira otele ödeme yapacak.