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    Kırıkkale'de korona testi pozitif çıkan vatandaş otobüsten indirildi

    Test sonucunu almadan otobüs seyahatine başlayan vatandaş, yolculuk sırasında pozitif olduğunu öğrendi. Otobüsten indirilen hastaya para cezası uygulandı.
    • İHA
    • 22.11.2021 - 07:33
    • Güncelleme : 22.11.2021 - 07:44
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    Kırıkkale'de korona testi pozitif çıkan vatandaş otobüsten indirildi

    Şehirlerarası yolculuk yapan bir vatandaşın koronavirüs testinin pozitif olduğu ortaya çıktı.

    Samsun'da PCR testi veren Mustafa Can Kavas, test sonucunu beklemeden Balıkesir'e iş görüşmesine gitmek için otobüse bindi.

    TEST SONUCUNU YOLCULUKTA ÖĞRENDİ

    Kavas, yolculuk sırasında pozitif olduğunu öğrendi. Samsun İl Sağlık Müdürlüğü ise durumu Kırıkkale İl Salgın Denetim Merkezi'ne bildirdi.

    3 BİN 69 LİRA PARA CEZASI

    Koronavirüs hastası Kavas, Kırıkkale 15 Temmuz Şehitler Terminali'nde indirildi. Filyasyon ekiplerince karantina ihlalinden dolayı 3 bin 69 lira idari para cezası uygulandı.

    Kırıkkale'de korona testi pozitif çıkan vatandaş otobüsten indirildi ViDEO

    OTELE 1400 LİRA ÖDEYECEK

    Ekipler, yapılan işlemlerin ardından Kavas'ı karantina oteline yerleştirdi. Kavas, 14 günlük karantina süresince günlüğü 100 liradan toplamda 1400 lira otele ödeme yapacak.

    Kırıkkale de korona testi pozitif çıkan vatandaş otobüsten indirildi #1

    Kırıkkale de korona testi pozitif çıkan vatandaş otobüsten indirildi #2

    Kırıkkale de korona testi pozitif çıkan vatandaş otobüsten indirildi #3

    Kırıkkale de korona testi pozitif çıkan vatandaş otobüsten indirildi #4

    Kırıkkale de korona testi pozitif çıkan vatandaş otobüsten indirildi #5

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