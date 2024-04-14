Kırıkkale'de kural ihlali yapan sürücü polisleri tehdit etti! Bakanlık personeliyim Gelin arabasının plakasını "Evleniyoruz" yazısıyla kapatan sürücü, kendisine kesilen para cezasının ardından öfkelendi. Bakanlık personeli olduğunu öne süren sürücü, polis memurunu, "Allah, bir adli işlemde seni benle karşılaştırır" sözleriyle tehdit etti.

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İHA

Kırıkkale'de trafik ekipleri, Ramazan Bayramı tatili dolayısıyla 43 ilin geçiş güzergahında oluşan yoğunluk karşısında çalışmalarını sürdürüyor.

Trafik yoğunluğunun en fazla olduğu noktalarda görev yapan ekipler, vatandaşların can ve mal güvenliğini tehlikeye atan sürücülere de Karayolları Trafik Kanunu maddelerince cezai işlem uyguluyor.

Gelin arabası durduruldu

Trafiğin en yoğun olduğu bölgede kural ihlali yapan ve plakası "evleniyoruz" yazısı ile kapatılan gelin arabası durduruldu.

Trafik polisi, sürücü E.C.'ye Karayolları Trafik Kanunun 23/3-c-1 maddesi gereğince 2 bin 647 lira para cezası uyguladı.

"Bakanlık personeliyim"

Ceza fişini imzalamayan E.C., kendisinin bakanlık personeli olduğunu öne sürdü.

Polisleri tehdit etti

Cezanın ardından öfkelenen E.C., önce telefon beklediğini belirterek, "Allah bir adli işlemde seni benle karşılaştırır. Memur memura böyle yapıyorsa ben de böyle yapacağım" sözleriyle polis memurunu tehdit etti.

Öfkeli sürücü daha sonra polislere ceza fişini de atarak, cezanın e-devletine gönderilmesini istedi.

Vatandaşlar uzaklaştırdı

Polislerin görevini yaptığını söyleyen düğün konvoyundaki diğer vatandaşlar da E.C.'yi sakinleştirerek, olay yerinden uzaklaştırdı.

Haber Kaynağı: İhlas Haber Ajansı (İHA)