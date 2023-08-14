Kırıkkale'de mısır tarlasında drone ile denetim: 2 gözaltı Jandarma ekiplerince mısır tarlası görünümü verilmiş tarım arazisine drone destekli uyuşturucu operasyonu düzenlenirken ekipler, 284 Hint keneviri ve 3 skunk bitkisi ile bir miktar uyuşturucu madde ele geçirdi.

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İHA

Güvenlik güçlerinin uyuşturucu tacirleriyle olan denetimlerinde yeni başarılara ulaşılıyor.

Yapılan çalışmaların ardından onlarca zehir tacirinin önüne geçildi.

Kırıkkale Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince, uyuşturucu ticareti yapan ve kullanan şahıslara yönelik operasyonlar sürüyor.

Jandarma ekiplerince yapılan teknik ve fiziki takip neticesinde, Karakeçili ilçesinde mısır tarlasında Hint keneviri yetiştirildiği bilgisine ulaşıldı.

Havadan tespit edildi

Ekipler, mısır tarlasını "drone" ile havadan kontrol ederek kenevir bitkisinin ekili olduğu alanı tespit etti.

Tarlada kenevir bulundu

Mısırların arasından geçerek ekili alana ulaşan jandarma, 284 kenevir ve 3 skunk bitkisi ele geçirdi.

Jandarma ekipleri, daha sonra şahısların ikamet ettiği eve operasyon düzenleyerek, "Tepe" isimli narkotik köpeği ile arama yaptı.

Evde arama yapıldı

Evin odalarında ve ev eşyalarında yapılan arama neticesinde bulunan 352 gram kubar esrar, 3 gram toz esrar ve 2 adette uyuşturucu kullanım aparatına el konuldu.

2 şüpheli hakkında işlem

Cumhuriyet savcısının talimatıyla gözaltına alınan 2 şüpheli hakkında adli işlem başlatıldı.