Güvenlik güçlerinin uyuşturucu tacirleriyle olan denetimlerinde yeni başarılara ulaşılıyor.
Yapılan çalışmaların ardından onlarca zehir tacirinin önüne geçildi.
Kırıkkale Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince, uyuşturucu ticareti yapan ve kullanan şahıslara yönelik operasyonlar sürüyor.
Jandarma ekiplerince yapılan teknik ve fiziki takip neticesinde, Karakeçili ilçesinde mısır tarlasında Hint keneviri yetiştirildiği bilgisine ulaşıldı.
Havadan tespit edildi
Ekipler, mısır tarlasını "drone" ile havadan kontrol ederek kenevir bitkisinin ekili olduğu alanı tespit etti.
Tarlada kenevir bulundu
Mısırların arasından geçerek ekili alana ulaşan jandarma, 284 kenevir ve 3 skunk bitkisi ele geçirdi.
Jandarma ekipleri, daha sonra şahısların ikamet ettiği eve operasyon düzenleyerek, "Tepe" isimli narkotik köpeği ile arama yaptı.
Evde arama yapıldı
Evin odalarında ve ev eşyalarında yapılan arama neticesinde bulunan 352 gram kubar esrar, 3 gram toz esrar ve 2 adette uyuşturucu kullanım aparatına el konuldu.
2 şüpheli hakkında işlem
Cumhuriyet savcısının talimatıyla gözaltına alınan 2 şüpheli hakkında adli işlem başlatıldı.