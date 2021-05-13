Kırıkkale'de motosiklet kazası: 1 ölü 1 yaralı

Kırıkkale'de, sürücüsünün kontrolünden çıkarak bariyerlere sürten motosikletin sürücüsü yaralandı, arkasında oturan ve başında kask bulunmayan arkadaşı Berkay Turgut yola düşerek hayatını kaybetti.

Kırıkkale-Kırşehir kara yolunun 39'uncu kilometresinde yaşanan olayda, 20 yaşındaki Emir Can Taşyürek yönetimindeki motosiklet, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yol kenarındaki bariyerlere sürttü.

Bu sırada motosikletin arkasında bulunan ve başında kask olmayan 18 yaşındaki Berkay Turgut savrularak düştü.

BAŞINI YERE VURDU

Başını yere çarpan Berkay Turgut, kaza yerinde hayatını kaybetti. 78 metre ileride durabilen motosikletin sürücüsü Emir Can Taşyürek ise yaralandı.

Başnda kask bulunan yaralı sürücü, gelen sağlık ekibi tarafından hastaneye kaldırılarak tedaviye alındı.

Berkay Turgut'un cesedi de yapılan incelemeden sonra hastane morguna kaldırıldı. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.





