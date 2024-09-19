Kırıkkale'de oğlu tarafından bıçaklanan baba kalp krizi geçirdi Aile arasında çıkan kavgada oğlu tarafından bıçakla kolundan yaralanan Tacettin Cim, hastaneye götürüldüğü ambulansta geçirdiği kalp krizi sonunu hayatını kaybetti.

İHA

Kırıkkale'de aile arasında çıkan kavga feci şekilde sonlandı.

Şehit Fatih Aydoğdu Sokak'ta yaşayan Ş.C.'nin evine, babası Tacettin Cim, eniştesi B.K. ve yeğeni M.K. geldi.

Defalarca evin kapısını çalan Tacettin Cim, kapı açılmayınca bahçeden eve girmeye çalıştı.

AKRABALARINA BIÇAKLA SALDIRDI

Babasının eve girmeye çalıştığını fark eden Ş.C., babası ile tartışmaya başladı.

Tartışmaya B.K. ve M.K' de dahil oldu. Kavganın büyümesiyle Ş.C., babası Tacettin Cim'i ve diğer akrabalarını bıçakla yaraladı.

YARALI BABA KALP KRİZİ SONUCU ÖLDÜ

112 Acil Çağrı Merkezi'ne yapılan ihbarla olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Kolundan yaranan Tacettin Cim, ambulansla hastaneye sevk edilirken geçirdiği kalp krizi sonucu hayatını kaybetti.

OĞLU GÖZALTINDA

Kavga sırasında yaralanan şüpheli Ş.C., tedavisinin ardından polis ekiplerince gözaltına alındı.

Olaya ilişkin inceleme başlatıldı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı (İHA)