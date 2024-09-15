Kırıkkale'de otomobil su kanalına devrildi: 3 yaralı
DHA

Kırıkkale- kara yolunun Yukarı Mahmutlar köyü yakınlarında T.T. idaresindeki otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu takla atıp, yol kenarındaki su kanalına devrildi.

Kazada, T.T. ile yanındaki O.T. ve Y.T. yaralandı.

EKİPLER SEVK EDİLDİ

İhbar üzerine bölgeye polis, jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi.

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Yaralılar, sağlık ekiplerinin müdahalesinin ardından hastaneye kaldırıldı.

SAĞLIK DURUMLARI İYİ

Tedaviye alınan yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu belirtildi.

Kazayla ilgili başlatıldı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı (DHA)
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Furkan Can
Editör