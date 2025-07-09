Kırıkkale'de otomobil takla attı: Aynı aileden 5 yaralı

Kırıkkale'de Karakeçili-Kulu karayolunda A.E. yönetimindeki otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kontrolden çıkarak şarampole devrildi.

Kazada sürücü A.E. ile S.E., S.E., Z.E. ve E.E. isimli yolcular yaralandı.

EKİPLER SEVK EDİLDİ

112 Acil Çağrı Merkezi'ne yapılan ihbar üzerine olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.

YARALILAR HASTANEYE KALDIRILDI

Aynı aileden olduğu öğrenilen yaralılar, ambulansla hastaneye kaldırıldı.

DURUMLARI İYİ

Tedavi altına alınan yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.

SORUŞTURMA SÜRÜYOR

Olayla ilgili polis ekipleri tarafından başlatılan geniş çaplı soruşturma sürüyor.