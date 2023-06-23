Kırıkkale'de otomobiller kafa kafaya çarpıştı: 3 ağır yaralı Kırıkkale'de kafa kafaya çarpışan iki otomobil hurdaya döndü. Kazada 3 kişi ağır yaralandı.

İHA

Kırıkkale merkez Ahılı Caddesi'nde M.A. idaresindeki otomobil ile S.B.'nin kullandığı otomobil kafa kafaya çarpıştı.

İki otomobilin de hurdaya döndüğü kazada sürücüler ile araçta yolcu olarak bulunan O.A. ağır yaralandı.

Yapılan ihbarla olay yerine sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi.

Yaralılar sağlık görevlilerince yapılan ilk müdahalenin ardından ambulanslarla hastaneye kaldırıldı.

Durumları ağır

Hastanenin acil servis bölümünde tedavi altına alınan 3 yaralının da sağlık durumlarının ağır olduğu öğrenildi.

Kaza sebebiyle gaz kaçağının olduğu bir otomobilde ise itfaiye ekipleri tarafından tedbir alındı.

Polis ekiplerince yapılan çalışmanın ardından da iki otomobil, çekici yardımıyla otoparka kaldırıldı.