Kırıkkale'de polis memurlarına saldıran hükümlü adliyeye sevk edildi

İHA
Kırıkkale'de Yenidoğan Mahallesi Zafer Caddesi'nde vatandaşları rahatsız eden Y.O. isimli şahıs, olay yerine gelen Motosikletli Yunus Timlerine önce küfredip ardından yumrukla saldırdı.
Şahsın saldırdığı iki polis memurunu yaralandı. Kaçmaya çalışan şahıs, biber gazıyla etkisiz hale getirilerek gözaltına alındı.
Şahsın 4 ayrı suçtan 6 ay kesinleşmiş hapis cezası olduğu ortaya çıktı.
POLİSE YUMRUK ATTI: PARMAĞINI KIRDI
Saldırıda K.B. isimli polisin parmağı kırılırken, R.U. isimli polis ise vücudunun çeşitli yerlerinden yaralandı.
Yüksek İhtisas Hastanesi'nde tedavi edilen polis memurları, darp raporu alarak şahıstan şikayetçi oldu.
Gözaltına alınan hükümlü ise emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.Haber Kaynağı: İhlas Haber Ajansı (İHA)
Daha Fazla Yorum Yükle
0 Yorum Yapılmış