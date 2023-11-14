Kırıkkale'de rayda otururken tren çarptı: Feci şekilde can verdi Yahşiyan ilçesinde trenin çarptığı 34 yaşındaki vatandaş olay yerinde hayatını kaybetti. Polisin olayla ilgili başlattığı soruşturma devam ediyor.

İHA

Kırıkkale'nin Yahşihan ilçesindeki tren garında feci bir kaza yaşandı.

Gece saatlerinde raylarda oturan 34 yaşındaki Hakkı Akyaz'a tren çarptı.

Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Olay yerinde can verdi

Sağlık görevlilerince yapılan kontrolde, Akyaz'ın olay yerinde hayatını kaybettiği belirlendi.

Olay yeri inceleme ekiplerince yapılan tahkikatın ardından Akyaz'ın cesedi, otopsisi yapılması üzere Adli Tıp Kurumu'na sevk edildi.

Soruşturma sürüyor

Polisin olayla ilgili başlattığı soruşturma devam ediyor.

Haber Kaynağı: İhlas Haber Ajansı (İHA)