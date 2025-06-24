Kırıkkale'de şarjdaki telefonun bataryası patladı: Yangından 8 kişi etkilendi

Kırıkkale merkez Etiler Mahallesi'nde 3 katlı apartmanın birinci katındaki dairede yangın çıktı.
Binadan çıkan dumanı gören çevredekiler yangın tüpleriyle müdahale ederek 112 Acil Çağrı Merkezi'nden yardım istedi.
Kısa sürede apartmanı kaplayan duman nedeniyle bina sakinleri içeride mahsur kaldı.
İhbar üzerine bölgeye çok sayıda itfaiye, polis ve sağlık ekibi sevk edildi.
8 KİŞİ DUMANDAN ETKİLENDİ
Apartmanda bulunanlar itfaiye ekiplerince tahliye edildi.
Sağlık ekiplerince ambulansta müdahale edilen 8 kişiden 3'ü hastaneye kaldırıldı.
Şarja takılı telefonun bataryasının patlaması sonucu çıktığı değerlendirilen ve evde büyük hasara yol açan yangın, itfaiye ekiplerince söndürüldü.
Yangına ilişkin inceleme başlatıldı.